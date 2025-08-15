Владимир Кириченко

Французский теннисист Теренс Атман (ATP №136) вышел в полуфинал турнира АТР 1000 в Цинциннати.

В 1/4 финала Masters Атман со счетом 6:2, 6:3 обыграл датчанина Хольгера Руне (ATP №9).

23-летний Атман начал турнир с квалификации. Для него это будет первый полуфинал турнира ATP в карьере.

Теренс стал третьим квалифаером в истории турнира в Цинциннати, который дошел до полуфинала. Ранее это удавалось Давиду Витону (1994) и украинцу Александру Долгополову (2015).

В предыдущем раунде француз обыграл четвертую ракетку мира Тейлора Фритца.

Следующим соперником Атмана станет первая ракетка мира Янник Синнер.

Напомним, на Masters в Цинциннати был сыгран гейм, который длился более 24 минут.