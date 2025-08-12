Владимир Кириченко

Американский теннисист Дженсон Бруксби (№101 ATP) обыграл представителя Франции Артура Казо (№76 ATP) во втором раунде Masters в Цинциннати – 7:5, 6:1.

Во втором сете этого матча, при счете 1:0 в пользу Бруксби, теннисисты сыграли гейм продолжительностью 24 минуты и 20 секунд.

Во втором гейме второго сета на подаче Казо теннисисты разыграли 40 очков, чтобы определить победителя гейма. При счете 30:40 у Бруксби была возможность сделать брейк, однако он не реализовал эту возможность.

В общем счет в гейме 17 раз становился равным (40:40). Казо имел 12 гейм-поинтов, но ни один из них не реализовал. В итоге американец с 7-й попытки реализовал брейк-поинт и сделал счет в сете 2:0 в свою пользу.

Отметим, что рекорд по количеству разыгранных очков в одном гейме был установлен в 1975 году, когда в матче Кита Гласса и Тони Фосетта теннисисты 37 раз делали счет 40:40. Однако из-за отсутствия официального хронометража продолжительность этого гейма остается неизвестной.

В третьем раунде Masters в Цинциннати Бруксби сыграет с нейтральным теннисистом с российским паспортом Кареном Хачановым.

Напомним,Даяна Ястремская – автор лучшего удара июля в WTA Туре.