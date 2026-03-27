Владимир Кириченко

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема, четвертая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Майами (США).

В полуфинальном матче Гауфф со счетом 6:1, 6:1 обыграла 14-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову.

Встреча Гауфф с Муховой длилась 1 час и 30 минут. За это время Кори один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 11 заработанных. На счету Каролины ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-поинт из восьми.

За титул в Майами Гауфф сражается с первой ракеткой мира Арина Соболенко.

Напомним, украинка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Дубровнике.