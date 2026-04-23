Калинина узнала соперницу в 1/16 финала престижного турнира в Мадриде
Украинка встретится с японкой Наоми Осакой
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) узнала имя следующей соперницы на грунтовом турнире категории WTA 1000 в Мадриде (Испания).
За выход в 1/8 финала мадридского «тысячника» Ангелина поборется с титулованной японкой Наоми Осакой (WTA 15).
В своем стартовом матче Осака уверенно разобралась с колумбийкой Камилой Осорио. Японка закрыла игру в двух сетах.
Калинина выбила 24-ю ракетку мира на турнире в Мадриде.
