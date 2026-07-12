Синнер — о победе на Уимблдоне: «Нет лучшего места для игры в теннис»
Итальянец обратился к болельщикам после защиты титула
около 2 часов назадПодписаться в
Итальянский теннисист Янник Синнер (1 ATP) поделился эмоциями после победы над немцем Александром Зверевым (3 ATP) в финале Wimbledon-2026.
Во время официальной церемонии награждения первая ракетка мира поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил особую атмосферу турнира.
Честно говоря, нет лучшего места для игры в теннис. Стоя здесь, в воскресное утро, ты чувствуешь то же самое волнение, осознавая, что это особенный день. Никогда не знаешь, сколько раз тебе ещё удастся вернуться сюда в финальный день турнира. Никогда не принимаю как должное возможность выступать перед такими замечательными людьми. Эти две недели были просто невероятными. Спасибо за вашу поддержку. Вы всегда так добры ко мне. Вы подарили мне те чувства, которые для теннисиста дороже всего на свете. Огромное вам спасибо.
Носкова выиграла Wimbledon-2026, одолев в финале Мухову.
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