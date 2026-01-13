Муж Свитолиной после завершения карьеры планирует работать в финансовой сфере
38-летний француз также хочет проводить больше времени с дочерью Скай
около 7 часов назад
Французский теннисист Гаэль Монфис (110 ATP) поделился планами на сезон 2026 года, а также рассказал, чем займется после завершения профессиональной карьеры.
По словам 38-летнего спортсмена, календарь следующего сезона будет ограниченным. Слова приводит ASB Classic.
Пока что думаю, возможно, поехать в Южную Америку после Австралии, а далее будет немного турниров. Париж [Roland Garros] будет самым важным. Если смогу сыграть в США, это будет замечательно, я люблю турниры в Индиан-Уэллсе и Miami Open. Потом US Open и Монте-Карло. Возможно, всего около 12 турниров, если повезет.
Монфис также отметил, что уже имеет четкое видение своей жизни после тенниса и не планирует оставаться в постоянных разъездах.
Я буду работать в финансовой сфере. Моя жена [Элина Свитолина] продолжит играть в теннис. Я буду дома с дочерью. Думаю, я не буду много путешествовать, так что у меня будет пауза от тенниса.
