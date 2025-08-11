Владимир Кириченко

11-я ракетка мира американка Эмма Наварро не смогла выйти в третий раунд турнира WTA 1000 в Цинциннати (США), уступив во втором круге представительнице Германии Элле Зайдель (124-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За это время Наварро сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Зайдель совершила за матч три эйса, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге «тысячника» в Цинциннати Элла сыграет с победительницей встречи между американскими теннисистками Кейти Макнелли и Маккартни Кесслер.

