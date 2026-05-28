Свитолина — о мотивации на Roland Garros: «Война в Украине дала другой взгляд на жизнь»
Украинка рассказала о том, что мотивирует её побеждать на турнире
около 2 часов назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (7 WTA) поделилась эмоциями после уверенной победы над американкой Кейтлин Кеведо (126 WTA) во втором раунде Открытого чемпионата Франции. Слова приводит ВТУ.
Я считаю, что матч был хорошим с моей стороны. Хотя Кэтлин и попыталась отыграться, а во втором сете играла намного лучше, чем в первом, как мне показалось. Но да, это было хорошее выступление с моей стороны. Очень рада тому, как я смогла справиться с этим вторым сетом благодаря хорошей игре, ведь она действительно бросила мне вызов во второй партии.
Украинская теннисистка откровенно рассказала о том, что её вдохновляет:
Спасибо, так много комплиментов! Но я просто стараюсь совершенствоваться в каждой тренировке, в каждом матче, на каждом турнире, где я играю. Думаю, я черпаю мотивацию из абсолютно разных вещей и от разных людей также. Конечно, и от людей в Украине — война в Украине действительно дала мне совершенно другой взгляд на жизнь. А также моя семья, моя дочь.
