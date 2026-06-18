Определилась соперница Свитолиной в четвертьфинале турнира в Берлине
Украинка встретится с Александрой Еалой
около 5 часов назадПодписаться в
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) продолжает свое выступление на престижном травяном турнире в Берлине. В четвертьфинале соревнований украинка встретится с представительницей Филиппин Александрой Еалой (WTA 35).
Филиппинская теннисистка получила путевку в следующий раунд, сенсационно обыграв во втором круге экс-чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину (WTA 2). Матч завершился победой Еалы в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.
Свитолина — о победе над Лис: «Это было непростое задание, но матч вышел хорошим».
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