Определились все участники 1/8 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде
Джокович и Синнер продолжают борьбу за титул
около 3 часов назадПодписаться в
На кортах Wimbledon-2026 прошли матчи третьего круга мужского одиночного разряда.
Предлагаем ознакомиться с участниками будущих встреч 1/8 финала британского мейджора.
Теннис. Wimbledon-2026. 1/8 финала, мужчины:
Янник Синнер (Италия, 1) – Синтаро Мочизуки (Япония);
Роман Сафиуллин – Новак Джокович (Сербия, 7);
Хуберт Хуркач – Ян-Леннард Штруфф (Германия);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22);
Алекс де Минор (Австралия, 5) – Флавио Коболли (Италия, 9);
Иржи Легечка (Чехия, 13) – Александр Зверев (Германия, 2);
Григор Димитров (Болгария, WC) – Артур Ферри (Великобритания, WC);
Тейлор Фриц (США, 6) – Александр Бублик (Казахстан, 10).
Ранее определились все пары 1/8 финала Wimbledon у женщин.