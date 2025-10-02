Владимир Кириченко

Впервые за пять лет, с 2020 года, первая и вторая ракеты мира выиграли титулы ATP в течение одной недели.

В текущем сезоне этого достигли испанец Карлос Алькарас (АТР, 1) и итальянец Янник Синнер (АТР, 2).

Алькарас во вторник, 30 сентября, стал победителем Открытого чемпионата Японии, где в финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4).

Синнер в среду, 1 октября, выиграл Открытый чемпионат Китая, встретившись в финале с представителем США Ленером Тьенном (6:2, 6:2).

Предыдущее достижение в виде двух титулов ATP за неделю принадлежало сербу Новаку Джоковичу и испанцу Рафаэлю Надалю. Тогда Джокович на турнире в Дубае выиграл у грека Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4). Надаль обыграл американца Тейлора Фрица на Открытом чемпионате Мексики (6:3, 6:2).

