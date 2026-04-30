Сачко не смог преодолеть первый круг турнира в Чехии
Украинец в трех сетах проиграл сопернику из Испании
около 1 часа назад
Украинский теннисист Виталий Сачко (191 ATP) завершил выступления на челленджере в Остраве (Чехия). В матче первого круга украинец уступил в трех сетах испанцу Николасу Санчесу Искердо (293 ATP).
Встреча длилась 3 часа 19 минут. За игру Виталий выполнил 2 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов, проиграв четыре гейма на своей подаче.
ATP челленджер Острава (Чехия). Грунт. 1/8 финала
Николас Санчес Искердо (Испания) – Виталий Сачко (Украина) – 6:7 (7:9), 7:5, 6:4
