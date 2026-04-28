Сачко в трех сетах победил француза на старте турнира в Чехии
Украинец одержал победу над Лукой Павловичем
около 3 часов назад
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 191) успешно преодолел стартовый барьер на грунтовом челленджере в чешской Остраве. В матче первого круга украинец в трех сетах обыграл француза Луку Павловича (ATP 220).
Поединок длился 2 часа и 17 минут. За время проведенное на корте Сачко выполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок, реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов и проиграл четыре гейма на своей подаче.
ATP челленджер. Острава. 1/16 финала
Лука Павлович (Франция) — Виталий Сачко (Украина) — 4:6, 6:2, 4:6
Следующим соперником Виталия станет испанец Николас Санчес Искердо (ATP 293).
