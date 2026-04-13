Сачко проиграл в первом круге турнира в Мюнхене
Украинец проиграл канадцу в двух сетах
около 2 часов назад
Украинский теннисист Виталий Сачко завершил участие в грунтовом турнире категории АТР 500, который проходит в немецком Мюнхене. В стартовом матче основной сетки первая ракетка Украины проиграл представителю Канады Габриэлю Диалло.
Поединок длился 1 час и 10 минут и завершился победой Диалло в двух сетах.
ATP 1000 Мюнхен (Германия). Грунт. 1/16 финала
Габриэль Диалло – Виталий Сачко – 6:1, 6:2
За участие в турнире Сачко получил 25 рейтинговых очков и 19,975 евро призовых.
Поделиться