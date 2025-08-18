Швьонтек квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025
Ига продолжает погоню за первым местом в рейтинге
около 2 часов назад
Ига Свёнтек / Фото - WTA
Звездная польская теннисистка Ига Швёнтек (№3 WTA) квалифицировалась на Итоговый турнир WTA-2025.
Ига гарантировала себе участие в Итоговом турнире благодаря выходу в финал WTA 1000 в Цинциннати.
Швёнтек в пятый раз сыграет на Итоговом турнире. В 2023 году она стала чемпионкой.
Ига стала второй теннисисткой, которой удалось квалифицироваться на нынешний турнир. Ранее это удалось нейтральной теннисистке с белорусским паспортом Арины Соболенко.
Отметим, что итоговый турнир WTA 2025 пройдет в ноябре в Саудовской Аравии.
