Владимир Кириченко

Восьма ракетка мира полька Ига Швентек стала победительницей турнира WTA 1000 в Торонто.

В решающем матче Ига со счетом 6:2, 6:3 обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA, 2).

Матч длился 1 час 16 минут. За это время Швентек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Рыбакина сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.

В прошлом году турнир проходил в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку.

Ига завоевала свой первый титул в сезоне-2026. В общей сложности для Швентек это 26-я победа в финалах и 12-я именно на турнирах серии WTA 1000.

Ранее стали известны призовые Свитолиной и других украинок за турнир в Торонто.