Шестикратная чемпионка турниров Большого шлема, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первым игроком с 2009 года, кто три сезона подряд набрал более 25 побед на турнирах WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce.

На «тысячнике» в Пекине (Китай) Ига в матче второго круга обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счетом 6:0, 6:3.

В третьем круге турнира полька сыграет с 83 ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой «тысячника» является двукратная победительница мейджоров, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф.

Напомним, украинка Даяна Ястремская не смогла выйти в третье круг «тысячника» в Пекине.