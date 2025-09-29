Швёнтек – первая с 2009 года, кто три сезона подряд выиграла более 25 матчей на «тысячниках»
Ига продолжает бить рекорды
около 9 часов назад
Шестикратная чемпионка турниров Большого шлема, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первым игроком с 2009 года, кто три сезона подряд набрал более 25 побед на турнирах WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce.
На «тысячнике» в Пекине (Китай) Ига в матче второго круга обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счетом 6:0, 6:3.
В третьем круге турнира полька сыграет с 83 ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.
Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой «тысячника» является двукратная победительница мейджоров, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф.
Напомним, украинка Даяна Ястремская не смогла выйти в третье круг «тысячника» в Пекине.