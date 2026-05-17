Денис Седашов

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер завоевал титул на турнире в Риме (Италия). В финальном поединке четырехкратный победитель турниров Grand Slam обыграл норвежца Каспера Рууда (ATP 25).

Матч длился 1 час 44 минуты. За это время Синнер выполнил два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Рууд отметился тремя эйсами, сделал две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух попыток.

WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. Финал

Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:4, 6:4

Эта победа позволила Синнеру установить уникальное историческое достижение — он выиграл свой 33-й матч подряд на турнирах этой категории и стал первым теннисистом в истории, выигравшим шесть Masters (АТР 1000) подряд.

