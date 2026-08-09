Денис Седашов

Первая ракетка мира Янник Синнер не сыграет на турнире серии ATP Masters 1000 в Цинциннати (США) из-за повреждения правого колена. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Янник Синнер снялся с турнира в Цинциннати из-за травмы правого колена. Желаем нашему чемпиону 2024 года скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем встречи в следующем году!

Синнер не выходил на корт в официальных матчах после своей победы на Wimbledon-2026.

Турнир ATP Masters 1000 в Цинциннати пройдет с 13 по 30 августа.

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