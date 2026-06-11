Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) прокомментировала победу над венгеркой Панной Удварди (WTA 65) во втором круге травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе. Слова приводит ВТУ.

Матч начался накануне, но был прерван из-за дождя в решающем сете при счете 4:2 в пользу Удварди. После возобновления игры на следующий день украинка выиграла четыре гейма подряд и взяла матч. В четвертьфинале Снигур встретится с американкой Робин Монтгомери (WTA 484).

Это был действительно трудный матч. Противница играла очень хорошо. Но сегодня я сыграла немного лучше в этих четырёх геймах. Наверное, это впервые в моей карьере, когда я играла один матч на протяжении двух дней. Это что-то новое для меня, поэтому я старалась сделать всё как можно лучше, старалась играть розыгрыш за розыгрышем. И это сработало.

Думаю, что сегодня погода и условия были лучше для меня, потому что вчера мы играли вечером, а, по моему мнению, сегодняшние условия больше подходили мне. Это приятно, я счастлива, что впервые сыграю в четвертьфинале на траве. Кажется, что я в это верила? Именно так, потому что я усердно работала дома на тренировочных кортах. Поэтому, да, это приятно.