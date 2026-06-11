Снігур вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Украинка триумфировала в трех сетах
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) пробилась в 1/4 финала травяного турнира WTA 250 в Нидерландах. В матче второго круга украинка в трех сетах обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 65). На победу Снигур потратила 2 часа и 1 минуту.
WTA 250 Хертогенбос (Нидерланды). Трава. 1/8 финала
Панна Удварди (Венгрия) — Дарья Снигур (Украина) — 4:6, 6:3, 4:6
В четвертьфинале соперницей украинской теннисистки станет американка Робин Монтгомери (WTA 484), которая пробилась на турнир через квалификацию. Ранее теннисистки между собой не играли.
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