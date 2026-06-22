Денис Седашов

Украинский теннисист Виталий Сачко (199 ATP) завершил выступления в квалификации Wimbledon-2026, из-за чего Украина не будет иметь своего представителя в мужском одиночном разряде турнира.

В первом раунде отбора Сачко в двух сетах уступил японцу Синтаро Мотидзуки (138 ATP). Матч длился 1 час и 47 минут и завершился со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Для украинца это был четвертый старт в квалификации травяного мейджора, однако он ни разу в карьере не проходил первый круг отбора.

Таким образом, мужская сборная Украины не играет в основной сетке Wimbledon с 2018 года, когда на кортах Лондона выступал Сергей Стаховский.

Легендарная Вильямс получила wild card в основу Wimbledon-2026.