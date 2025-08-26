Владимир Кириченко

Сегодня, 26 августа, украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) сыграет свой стартовый матч на US Open-2025.

Марта встретится на корте с британкой Кэти Бултер (№48 WTA).

Начало матча – в 18:00 по Киеву. Прямую трансляцию игры вы можете посмотреть на телеканале Eurosport.

Единственный матч между собой теннисистки сыграли в 2024 году в Сан-Диего, в нем победила британка.

В июле на турнире в Монреале Марте удалось прервать шестиматчевую серию поражений и выйти в четвертьфинал. Там она снялась с матча против Елены Рыбакиной, имея проблемы с запястьем.

На турнире в Цинциннати Костюк снялась перед матчем третьего круга против Иги Швёнтек, назвав причиной травму из Монреаля.

В прошлом году Марта дошла до третьего круга американского мейджора. Это лучший результат в карьере Марты, также она достигала этого раунда в 2020 году.

Напомним, Свитолина сенсационно проиграла Бондар в первом круге US Open 2025.