Итальянский теннисист Маттео Арнальди (104 ATP) подробно рассказал о причинах своего отказа от участия в полуфинальном матче Roland Garros против соотечественника Флавио Коболли (14 ATP). По словам спортсмена, причиной снятия с турнира стало внезапное и тяжёлое пищевое отравление непосредственно в ночь перед игрой. Слова приводит ВТУ.

Арнальди отметил, что врачи пытались стабилизировать его состояние с помощью медикаментов, однако из-за сильного обезвоживания, слабости и головокружения он физически не смог выйти на корт.

Мне тяжело здесь находиться. Это не то, чего я хотел. Но вчера вечером я начал чувствовать себя не очень хорошо. Днем мне было нормально. Я пришел на тренировку и выполнил всё, что должен был. Я чувствовал себя хорошо. Я поужинал. Начал ощущать дискомфорт в желудке. Я подумал: «Ну хорошо, просто не очень хорошо переварилось». В час ночи я проснулся, и меня начало тошнить. Я чувствовал себя не лучшим образом. Потом попытался заснуть.

Совсем не мог заснуть. В шесть-семь утра меня снова затошнило. На этот раз было довольно плохо. Мы вызвали врача в номер. Он пришел и дал мне лекарства. Я надеялся, что это просто что-то от ужина или что-то подобное. В течение дня я не мог есть. Каждый раз, когда я что-то ел или пил, я снова шел в туалет. Это тяжело. Учитывая то, как проходил турнир, сколько часов я провел на корте, я на самом деле чувствовал себя очень хорошо.

Заставить себя сняться с моего первого полуфинала на Гранд Слэм - это не то, чего бы ты пожелал кому-либо. Я пытался подготовиться и оставаться здесь как можно дольше. Пытался понять, смогу ли выйти на корт, но каждый раз, когда я вставал, у меня кружилась голова, и я чувствовал себя не лучшим образом. Я почти уверен, что если снова что-то съем, мне станет плохо. Это было правильное решение для меня.