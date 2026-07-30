Владимир Кириченко

Сегодня, 30 июля, мужская сборная Украины по волейболу проведет матч в рамках четвертьфинала Лиги наций сезона-2026.

Наша команда в Китае встретится с Польшей.

Начало – в 14.30. Прямая трансляция доступна на «Суспільне Спорт».

Победитель этого матча в полуфинале сыграет против сборной Словении.

Украина завершила групповой этап с показателем в 7 побед и 5 поражений и заняла седьмое место в турнирной таблице, которое является последним проходным в плей-офф. Польша финишировала на второй позиции в турнирной таблице.

Украина проводит всего лишь второй сезон в Лиге наций, в прошлом году команда финишировала 9-й.

Напомним, сборная Украины поднялась в рейтинге FIVB после выхода в плей-офф Лиги наций.