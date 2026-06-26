Денис Седашов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение полноценно восстановить в правах федерации россии и белоруссии. Спортсменам обеих стран позволили вернуться к выступлениям на международной арене под своей национальной символикой.

В IWF такой шаг объяснили недавними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по соблюдению принципов нейтральности в спорте.

Система распространяется на все возрастные категории, позволяя спортсменам каждой возрастной группы участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями и требованиями.

IWF разрешила российским и белорусским юниорам участвовать в международных соревнованиях.