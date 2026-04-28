Денис Седашов

Федерация тяжелой атлетики Украины (ФТАТ) выступила с официальным заявлением в поддержку Ирины Домбровской. В федерации подчеркнули, что поступок спортсменки, которая отказалась от совместного фото с россиянкой на чемпионате Европы, полностью соответствует регламенту соревнований.

В ФТАТ подчеркнули, что никакие правила не обязывают атлетов принимать участие в подобных фотосессиях. Давление со стороны президента EWF Астрита Хасани в федерации назвали недопустимым проявлением личной позиции должностного лица, что противоречит профессиональной этике.

Решение спортсменки не участвовать в совместной фотосъемке после церемонии награждения не является нарушением какого-либо регламента. Требования об обязательном участии в фотосессиях правилами не предусмотрены. Публичные замечания в адрес украинских спортсменов выглядят как личная позиция отдельных должностных лиц, а не как требование или норма, установленная правилами. Мы считаем неприемлемыми любые формы публичного давления и некорректного отношения к представителям Украины. Украинские атлеты имеют право на достойную позицию — и она должна уважаться. Несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию, наши атлеты снова доказывают, что Украина несокрушима! Мы гордимся поступком Ирины Домбровской и ее результатом — тремя бронзовыми медалями чемпионата Европы. Гордимся всей национальной сборной командой Украины. ФВАУ и в дальнейшем будет жестко отстаивать интересы своих спортсменов.

Напомним, что сборная Украины попала в топ-5 медального зачета чемпионата Европы-2026 по тяжелой атлетике.