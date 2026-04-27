Сборная Украины – в топ-5 медального зачета чемпионата Европы-2026 по тяжелой атлетике
Наши спортсмены завоевали 12 наград
около 2 часов назад
Сборная Украины по тяжелой атлетике вошла в топ-5 медального зачета чемпионата Европы-2026.
Наши спортсмены выиграли 12 медалей – 3 золота, 2 серебра и 7 бронзовых наград.
Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы в весовой категории до 58 кг, завоевав три медали. Ольга Ивженко получила серебро в этой категории.
Катерина Малащук в весовой категории до 48 кг завоевала серебро и две бронзы. Ирина Домбровская выиграла три бронзы в весовой категории до 77 кг.
Владислав Прилыпко (свыше 110 кг) и Светлана Москвина (98 кг) стали обладательницами бронзовых наград.
Медальный зачет Евро-2026:
1. Армения – 24 (9 + 8 + 7)
2. Болгария – 14 (6 + 5 + 3)
3. Турция – 16 (4 + 3 + 9)
4. Великобритания – 7 (4 + 1 + 2)
5. Украина – 12 (3 + 2 + 7)
Напомним, IWF разрешила российским и белорусским юниорам участвовать в международных соревнованиях.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05