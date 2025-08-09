Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс після перемоги над Словаччиною у прекваліфікації чемпіонату світу-2027 емоційно висловився про гравців, які відмовляються приїжджати до національної команди.

Я був в Україні. Ми грали в баскетбол на рівні збірних у Євролізі та Єврокубку. І це були повні зали, було багато глядачів.

Справді, я б сказав, що хочеться якнайшвидше повернутися, бо для цих хлопців… Вибачте за мої емоції.

Так, ці хлопці присвячують себе, приїжджають у збірну, тренуються, пітніють, бʼються. Деякі, вибачте, виродки… Не приїжджають у збірну.