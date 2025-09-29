Виконавчий директор НБА-Європа Джордж Айвазоглу розповів про цілі створення турніру. Цитує Айвазоглу The Athletic.

«Існуючі на континенті баскетбольні команди дуже зацікавлені в участі, і в багатьох випадках ці команди представляють мультиспортивну організацію.

Це чудова можливість для них диверсифікуватися та створити мультиспортивну пропозицію, яка дуже поширена в деяких країнах Європи, таких як Іспанія, Греція чи Туреччина, і менш поширена в інших, таких як Велика Британія, але я думаю, що там є справжній інтерес до нас.

Що справді цікаво, так це те, що ці клуби мають багатовікові традиції протягом багатьох десятиліть, тому вони створили сильні бренди. Ці бренди, у багатьох випадках, є глобальними та мають вболівальників по всьому світу.

З практичного боку, цими (клубами) керують люди, які знають, як заповнювати стадіони та створювати команди, які досягають високих результатів. Окрім створених ними фан-баз, це величезна цінність, яку вони можуть запропонувати цій лізі зі старту.

Ми також можемо побачити сценарій, коли в деяких містах у рамках цієї ліги будуть створені абсолютно нові бренди, але я думаю, що більшість буде з програми першого або другого типу.

Я сподіваюся, що ми виведемо європейський баскетбол на найвищий спортивний змагальний рівень, майже нарівні за рівнем інтересу з європейським футболом».