Хто заробляв найбільше в НБА протягом дев’яти сезонів: названо лідера
Каррі впевнено утримує лідерство в НБА за рівнем доходів
44 хвилини тому
Фото: Getty Images
Видання Basketball Forever нагадало про найбільш високооплачуваного баскетболіста НБА за останні дев’ять сезонів.
Усі ці роки список очолює лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі.
Найвисокооплачуваніший гравець НБА за останні дев’ять сезонів:
2017/2018 – Стефен Каррі ($34,7 млн)
2018/2019 – Стефен Каррі ($37,5 млн)
2019/2020 – Стефен Каррі ($40,2 млн)
2020/2021 – Стефен Каррі ($43 млн)
2021/2022 – Стефен Каррі ($45,8 млн)
2022/2023 – Стефен Каррі ($48 млн)
2023/2024 – Стефен Каррі ($52 млн)
2024/2025 – Стефен Каррі ($55,8 млн)
2025/2026 – Стефен Каррі ($59,6 млн)
