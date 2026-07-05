Відбір на ЧС-2027 з баскетболу. Україна – Данія. Відеотрансляція
Команда Багатскіса гарантувала собі місце в наступній стадії кваліфікації
близько 1 години томуПідписатися в
Святослав Михайлюк / Фото - ФБУ
Сьогодні, 5 липня, збірна України з баскетболу зіграє шостий, завершальний матч першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.
Суперником українців стане збірна Данії. Гра відбудеться в Фарумі, передмісті Копенгагена.
Матч розпочнеться о 16.00. Трансляція – на «Суспільне Спорт» та «Київстар ТБ».
2 липня Україна здобула перемогу над збірною Грузії – 95:76, яка гарантувала українцям місце в наступній стадії кваліфікації.
Зазначимо, матч проти Данії має турнірне значення, так як результати першого раунду повністю переносяться далі.
Нагадаємо, Святослав Михайлюк – найрезультативший гравець останніх матчів європейської кваліфікації ЧС.