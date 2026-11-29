«Цей конфлікт вичерпано»: Олександра Меркушина — про примирення з тренеркою збірної України
Біатлоністка публічно вибачилася перед тренеркою
Українська біатлоністка Олександра Меркушина заявила, що конфлікт із тренеркою національної команди Оксаною Хвостенко врегульовано. Слова наводить Суспільне Спорт.
Я думаю, ми зарили сокиру. Усе, цей конфлікт вичерпано, і він не має абсолютно жодного сенсу. Я знову ж таки вибачаюся за те, що так вийшло. Це було негарно з мого боку, але далі будемо працювати над тим, щоб була "мирожевачка".
Олександра Меркушина без промахів фінішувала у топ-20 спринту на Кубку світу в Контіолахті.
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