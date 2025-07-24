Володимир Кириченко

Відомий журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер відреагував на інформацію в мережі про гонорар абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) за перемогу над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Він навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки беруться ці цифри? Можливо, 7 відсотків від цієї цифри».

He didn’t make anywhere NEAR $132 million. Where do these numbers come from? Maybe 7 percent of that figure https://t.co/8INHNGKHv1 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 23, 2025

Раніше подкастер і коментатор Джо Роган заявив, що Усик і Дюбуа отримають 132 і 71 мільйон відповідно. Схожі цифри зʼявлялися в мережі, але їх достовірність підтвердити неможливо.

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.

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