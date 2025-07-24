У США заявили, що Усик не заробив 132 мільйони доларів за реванш з Дюбуа
Який насправді гонорар українця за другий бій з Даніелем?
близько 3 годин тому
Відомий журналіст та боксерський інсайдер Майк Коппінджер відреагував на інформацію в мережі про гонорар абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) за перемогу над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Він навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки беруться ці цифри?
Можливо, 7 відсотків від цієї цифри».
Раніше подкастер і коментатор Джо Роган заявив, що Усик і Дюбуа отримають 132 і 71 мільйон відповідно. Схожі цифри зʼявлялися в мережі, але їх достовірність підтвердити неможливо.
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
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