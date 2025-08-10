Чемпіон України з футболу серед аматорів «Дністер» Заліщики запропонував відомому українському боксеру Сергію Деревʼянченку (16-6, 11 KO) приєднатися до свого складу.

«Welcome to the team, Сергій Дерев’янченко.

ФК «Дністер» кинув виклик самому собі – ми хочемо стати ще сильнішими. І для цього нам потрібен хтось, хто вміє битися до кінця, хто знає, що таке справжня витривалість та командний дух.

Ми знаємо, що ти – майстер рингу, але пропонуємо тобі спробувати свої сили й на футбольному полі. Разом ми зможемо забивати не лише нокаутуючі удари, а й переможні голи!

Приєднуйся до нашої команди – разом виграватимемо нові бої та матчі».