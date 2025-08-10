Аматорський футбольний клуб запропонував контракт зірковому українському боксеру
Цікава пропозиція для колишнього претендента на титул чемпіона світу
41 хвилину тому
Чемпіон України з футболу серед аматорів «Дністер» Заліщики запропонував відомому українському боксеру Сергію Деревʼянченку (16-6, 11 KO) приєднатися до свого складу.
«Welcome to the team, Сергій Дерев’янченко.
ФК «Дністер» кинув виклик самому собі – ми хочемо стати ще сильнішими. І для цього нам потрібен хтось, хто вміє битися до кінця, хто знає, що таке справжня витривалість та командний дух.
Ми знаємо, що ти – майстер рингу, але пропонуємо тобі спробувати свої сили й на футбольному полі. Разом ми зможемо забивати не лише нокаутуючі удари, а й переможні голи!
Приєднуйся до нашої команди – разом виграватимемо нові бої та матчі».
Сам боксер відреагував у коментарях, залишивши емодзі.
39-річний Дерев’янченко останній бій провів на початку липня, достроково перемігши Джеремі Рамоса.
Нагадаємо, Сергій почав тренуватися з Амосовим у ММА-залі.
Поділитись