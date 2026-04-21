Денис Сєдашов

Поєдинок у важкій вазі між британцем Лоуренсом Околі (23-1, 17 КО) та французом Тоні Йокою (15-3, 12 KO) може не відбутися. Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Околі здав позитивну допінг-пробу напередодні вечора боксу в Парижі.

Про інцидент офіційно повідомила промоутерська компанія Queensberry, посилаючись на дані VADA. Бій мав стати головною подією турніру, запланованого на 25 квітня.

Минулої ночі VADA поінформувала Queensberry, що Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг перед боксерським шоу в Парижі цієї суботи. Подальшу інформацію про захід буде надано найближчим часом.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Околі провів у грудні минулого року, достроково перемігши Ебенізера Тетте.

