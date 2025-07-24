Британський ветеран надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-13, 23 КО) в інтерв' ю The Sun поділився думками про абсолютного чемпіона у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Усик заробив стільки грошей, але не може ними насолоджуватися, бо в його країні – війна.

Він не може їздити на Lamborghini, поки його друзі втрачають домівки й гинуть. Це ніби прокляття. Олександр не може поїхати у відпустку в Сен-Тропе, загоряти й пити текілу, бо його друзі – в окопах.

Він не може насолоджуватися своїми грошима. Не може, бо він – усе, що зараз має Україна».