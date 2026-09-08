Дюбуа — про бій із Хрговичем: «Не думаю, що мені віддають належне за цю перемогу»
Британський боксер заявив, що зламав опір суперника у рингу
Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) заявив, що його перемога над Філіпом Хрговичем (21-1, 16 КО) була недооцінена спортивною спільнотою.
Дюбуа переміг Хрговича у червні 2024 року технічним нокаутом у восьмому раунді, здобувши титул тимчасового чемпіона IBF. Слова наводить Ring Magazine.
Я відчував силу духу, яку він виявив у бою з Ітаумою, але я трохи зламав його. Думаю, він хотів піти. Він хотів піти від мене. Не думаю, що мені віддають належне за цю перемогу, але тепер ви бачите різницю, чи не так?
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