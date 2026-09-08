Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) заявив, що його перемога над Філіпом Хрговичем (21-1, 16 КО) була недооцінена спортивною спільнотою.

Дюбуа переміг Хрговича у червні 2024 року технічним нокаутом у восьмому раунді, здобувши титул тимчасового чемпіона IBF. Слова наводить Ring Magazine.

Я відчував силу духу, яку він виявив у бою з Ітаумою, але я трохи зламав його. Думаю, він хотів піти. Він хотів піти від мене. Не думаю, що мені віддають належне за цю перемогу, але тепер ви бачите різницю, чи не так? Даніель Дюбуа

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