Володимир Кириченко

Відомий тренер та колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко у коментарі Tribuna.com поділився думками про перемогу абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Чи стало для вас несподіванкою, що бій завершився так рано?

«Так. Думав, що бій триватиме хоча б до 9-10 раунду».

Дюбуа міг ще підійнятись? Чи він просто розумів, що вже немає сенсу?

«Плюс-мінус схожа ситуація, як у першому бою. Там теж він якось невпевнено вставав. Тут удар був важчим. Але все одно не найбільш акцентований перший удар у скроню був, а він якось швидко падає».

Що стало головною причиною настільки легкого поєдинку для Усика?

«Важко сказати. Мабуть, Дюбуа занадто поспішав та десь втратив свої моменти. Він ризикував та намагався пропрацювати більше в атаці, додати у пресингу. Пропустив удар – і все закінчилося. А міг влучити – мабуть, на ризик й розраховував, бо розумів, що за очками точно не виграє. Думав про свій нокатуючий удар, але не доніс його першим, пропустив сам».

Усик після бою назвав трьох ймовірних наступних суперників: Ф’юрі, Паркер і Чісора. Який з цих боїв хотіли б побачити?

«Так з Чісорою вже бився, і він вже ніби далеко не той Чісора, який був раніше. Він незручний – так. Перший бій теж був конкурентний. Але я краще подивився б на поєдинок з Паркером. Він хоча б з ним не боксував, було б цікаво. Чісору знає, а з Ф’юрі після двох перемог не бачу сенсу.

Паркер зараз на ходу, кілька важливих перемог отримав. Краще з ним».

Усик нестримний: хто може зупинити абсолютного чемпіона?