Непереможений британський суперважковаговик Мозес Ітаума (12-0, 10 KO) з впевненістю заявив, що швидко переможе колишнього претендента на титул і свого співвітчизника Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

Цитує Ітауму boxingnews24.com.

«Якщо я боксуватиму, дотримуючись плану на бій, то я маю його нокаутувати. Досить швидко нокаутувати. Я не знаю, чи зможе від відповідати мені в плані швидкості. Що б вони не запропонували, я буду готовий. Я не можу дочекатися, коли пошумлю.

Для мене не має значення, скільки буде глядачів. Мені все одно платять ту саму суму за 10 і за 50 проданих квитків. Ви хочете, щоб я чинив на себе тиск.

Я не проводив 16-тижневий тренувальний табір під Ділліана Вайта. У мене загалом був 16-тижневий табір, тому що я боксував з Майком Балогуном. Безумовно, перед боєм із ним я провів важкі спаринг-сесії та важкий табір. Нехай суперник і не був найсильнішим, але мені потрібно було готуватися так, ніби він найсильніший. Тренувальний табір все одно був важким. Я тиждень відпочив, а потім знову повернувся в табір».