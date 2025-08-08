Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу WBO у легкому дивізіоні американець Кішон Девіс (13-0, 9 КО) розповів, чи планує продовжувати боксувати.

Ти ще будеш битися. Я не маю уявлення коли — можливо, через рік, через два, через шість місяців?

«Десь через рік. Мені потрібно трохи часу».

Ти тренуєшся?

«Ні. Я буду тренуватись у Колорадо».

.@KeyshawnDavis8 shares his timeline for a return to boxing:



"I will fight again. [It will be] like a year. I need some time." pic.twitter.com/kkjFS2oYwX — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 6, 2025

Нагадаємо, що 7 червня Кішон мав провести бій з Едвіном Де Лос Сантосом, але американець провалив зважування напередодні бою – у підсумку його позбавили титулу і скасували поєдинок. Пізніше 26-річний боксер заявив, що його кар’єрі майже завершена.

Нагдаємо, вечір боксу Берінчик – Кішон – найрейтинговіше шоу Top Rank у 2025 році.