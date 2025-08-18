Портер: «Кроуфорд готовий до бою з Канело, він на піку»
Шон відвідав тренувальний табір Теренса
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Шон Портер поділився думками про майбутній поєдинок за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі між Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО), передає портал SecondsOut.
Портер відвідав тренувальний табір Кроуфорда і залишився вражений його формою та мотивацією.
«Я бачив Теренса під час спарингу. Ми поговорили, і він підтвердив усе, що я відчував. Він на межі піку, стає сильнішим і досі любить бокс. Пристрасть до справи — це ключ».
Портер зазначив, що Кроуфорд спарингує з великими бійцями зростом близько 182 см і вагою до 90 кг, тому в бою з Канело не зіткнеться з чимось новим.
Поєдинок Кроуфорд – Альварес відбудеться 13 вересня 2025 року в Лас-Вегасі.