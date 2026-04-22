Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі (23-1, 17 КО) здав позитивну допінг-пробу перед поєдинком проти француза Тоні Йоки (15-3, 12 KO). В організмі британця виявлено GHRP-2 — синтетичний пептид, що стимулює вироблення гормону росту. Повідомляє Fight News.

Речовина входить до списку заборонених через здатність прискорювати ріст м’язів та спалювання жиру. Згідно з регламентом, Околі загрожує 4 роки відсторонення. Якщо боксер доведе ненавмисний характер вживання, термін може бути скорочений до 2 років.

Останній бій Околі провів 22 грудня, перемігши Ебенізера Тетте технічним нокаутом у другому раунді.

Queensberry скасувала вечір боксу через позитивну пробу Лоуренса Околі.