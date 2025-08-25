Стало відомо, коли свій наступний бій проведе Ітаума
Британця хочуть звести з хорватським нокаутером
близько 2 годин тому
Френк Воррен, промоутер британського боксера надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), розповів про наступний поєдинок свого клієнта.
«Як він сказав у суботу, якщо отримає шанс на бій за чемпіонський титул, він відчинить ці двері. І я не сумніваюся, що він цього захоче. Можливо, не в наступному поєдинку, але точно протягом наступних 12 місяців. Мені дуже подобається поєдинок з Хрговичем. Думаю, це хороший бій для Мозеса, щоб зробити наступний крок на світовому рівні. Але є й інші імена.
Кабаєл згадувався кілька разів. Майкл Хантер, Джаред Андерсон, а також є Пулєв у рамках WBA, який володіє однією з версій чемпіонського титулу.
Він знову вийде на ринг у грудні цього року».
20-річний Ітаума у серпні нокаутував Ділліана Вайта у 1-му раунді.
Раніше українець Олександр Усик відповів, чи готовий Ітаума до бою з ним.