Френк Воррен, промоутер британського боксера надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), розповів про наступний поєдинок свого клієнта.

«Як він сказав у суботу, якщо отримає шанс на бій за чемпіонський титул, він відчинить ці двері. І я не сумніваюся, що він цього захоче. Можливо, не в наступному поєдинку, але точно протягом наступних 12 місяців. Мені дуже подобається поєдинок з Хрговичем. Думаю, це хороший бій для Мозеса, щоб зробити наступний крок на світовому рівні. Але є й інші імена.

Кабаєл згадувався кілька разів. Майкл Хантер, Джаред Андерсон, а також є Пулєв у рамках WBA, який володіє однією з версій чемпіонського титулу.

Він знову вийде на ринг у грудні цього року».