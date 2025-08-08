Френк Воррен, промоутер британського проспекта надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO), для The Ring поділився думками про свого клієнта.

«Мозес може стати прапороносцем британського спорту на міжнародній арені – не лише як боксер, а і як культурна ікона світового рівня.

Коли думаєш про таких людей, як Тайгер Вудс чи Леброн Джеймс, він із цієї когорти. Він буде одним із тих, про кого здаватиметься, що він був завжди, навіть попри молодий вік. Це хлопець, на якого рівняються, якого надзвичайно поважатимуть. Без сумнівів, він стане прапороносцем британського боксу й спорту на багато років уперед.

Для мене ключ у його здатності засвоювати інформацію та виконувати вказівки, а також реалізовувати те, над чим він працює щодня у залі, під тиском.

Це як дивитися, як Девід Бекхем б’є штрафний на «Олд Траффорд» проти Греції, щоб вивести Англію на чемпіонат світу. Неважливо, де вони знаходяться, вони роблять це. Як Тайгер Вудс, який забиває з 6 метрів, або Леброн, який кладе вирішальний триочковий у кінцівці. Це здатність повністю абстрагуватися й виконати те, чого вони так наполегливо вчилися.

Для мене це найбільш вражає в Мозесі. У нього є цей темперамент – темперамент, помножений на талант, на важку роботу, рішучість і справжню наполегливість, щоб стати тим, ким він знає, що може стати.

Йдеться не лише про Ділліана Вайта, а й про те, з ким він зустрінеться у наступні п’ять-сім місяців, щоб підійматися в рейтингах. Є переможець пари Філіп Хргович – Девід Аделає, є Отто Валлін або, можливо, Кубрат Пулєв. Є кілька хлопців, за якими я стежу.

Але якщо ви запитаєте, чи буде Мозес битися за світовий титул у наступному бою чи через один – усе залежить від того, які можливості з’являться, і чи Мозес сам вважатиме це правильним кроком для себе. Тоді ми підемо на це».