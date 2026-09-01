Вихрист потрапив до топ-15 рейтингу WBA у надважкій вазі
Чемпіоном дивізіону є Мурат Гассієв
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оприлюднила оновлений рейтинг у надважкій ваговій категорії.
Український боксер Віктор Вихрист увійшов до топ-15 і посів 14-те місце. У рейтингу WBO українець займає 10-ту позицію.
Очолив список претендентів американець Джаррелл Міллер.
Мозес Ітаума після поразки від Філіпа Хрговича опустився на сьому сходинку.
Рейтинг WBA у надважкій вазі:
Чемпіон: Мурат Гассієв
1 Джаррелл Міллер (США)
2 Тайсон Ф’юрі (Велика Британія)
3 Ентоні Джошуа (Велика Британія)
4 Вартан Арутюнян
5 Нельсон Хіса (Албанія)
6 Данієр Перо (Куба)
7 Мозес Ітаума (Велика Британія)
8 Гурген Оганесян (Вірменія)
9 Артем Сусленков
10 Ефе Аджагба (Нігерія)
...
14 Віктор Вихрист (Україна)
Хижняк увійшов до топ-15 рейтингу WBA.
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