Збірна Україна – в топ-10 медального заліку ЧС-2026 з веслування на каное та байдарках
Наша команда завоювала 3 медалі на турнірі в Познані
У польській Познані завершився чемпіонат світу-2026 з веслування на байдарках і каное.
Україна завоювала 3 медалі – 1 золоту та 2 срібних. Завдяки цьому наша команда посіла 10-те місце в медальному заліку турніру.
Людмила Лузан поклала в скарбничку збірної України золото на дистанції 200 м у каное-одиночці. Також Лузан разом з Анастасією Рибачок фінішували другими на дистанції 500 м у каное-двійці.
Третю медаль для України виборов Владислав Єпіфанов. Він завершив змагання з параканое на дистанції 200 м в класі VL3 зі сріблом.
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ЧС-2026 з веслування на каное та байдарках. Познань, Польща. Медальний залік
1. Угорщина – 14 медалей (5 золотих + 8 срібних + 1 бронзова)
2. Німеччина – 9 (5 + 0 + 4)
3. Австралія – 7 (4 + 1 + 2)
4. Велика Британія – 5 (4 + 0 + 1)
5. Китай – 8 (3 + 3 + 2)
10. Україна – 3 (1 + 2 + 0)
Лузан налаштована лише на золото Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі
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