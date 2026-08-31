Володимир Кириченко

У польській Познані завершився чемпіонат світу-2026 з веслування на байдарках і каное.

Україна завоювала 3 медалі – 1 золоту та 2 срібних. Завдяки цьому наша команда посіла 10-те місце в медальному заліку турніру.

Людмила Лузан поклала в скарбничку збірної України золото на дистанції 200 м у каное-одиночці. Також Лузан разом з Анастасією Рибачок фінішували другими на дистанції 500 м у каное-двійці.

Третю медаль для України виборов Владислав Єпіфанов. Він завершив змагання з параканое на дистанції 200 м в класі VL3 зі сріблом.