Український гросмейстер Василь Іванчук увійде до Зали світової шахової слави
Подія відбудеться у жовтні 2026 року у США
Українського гросмейстера Василя Іванчука включать до Зали світової шахової слави. Про це повідомила Федерація шахів Києва з посиланням на FIDE.
Офіційна церемонія відбудеться у жовтні 2026 року в Сент-Луїсі (США).
Разом із ним до Зали слави увійдуть Борис Гельфанд (Ізраїль), Ульф Андерссон (Швеція), Нана Іоселіані (Грузія) та Олександра Костенюк (Швейцарія).
FIDE на три роки призупинила членство федерації шахів росії.
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