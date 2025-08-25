Сергій Стаднюк

У другому турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на виїзді здолав Ньюкасл.

Все починалося просто чудово для «червоних». Гості повели завдяки голу Раяна Ґравенберха у першому таймі. А арбітр продемонстрував Гордону пряму червону картку «в роздягальню» після перегляду VAR. Одразу після перерви Юґо Екітіке подвоїв перевагу мерсисайдців.

Втім, господарі зуміли повернути інтригу: спершу Бруно Гімараес скоротив відставання, а ближче до кінця Дідьє Осула взагалі зрівняв рахунок. Здавалося, що матч завершиться нічиєю, однак на 100-й хвилині 16-річний Нгумоха приніс перемогу підопічним Арне Слота.

Ліверпуль поки набирає максимум очок. Ньюкасл в активі має лише одне.

АПЛ, другий тур

Ньюкасл – Ліверпуль 2:3

Голи: Бруно Гімараес, 57, Осула, 88 – Ґравенберх, 35, Екітіке, 46, Нгумоха, 90+10

Ньюкасл: Поуп, Тріпп’єр (Голл, 77), Шер (Тшау, 82), Берн, Лівраменто, Бруно, Тоналі (Майлі, 66), Жоелінтон (Ремзі, 76), Еланга, Гордон, Барнс (Осула, 77).

Ліверпуль: Аліссон, Собослай, Конате, ван Дейк, Керкез, Джонс (Елліотт, 90+6), Ґравенберх, Салах (Ендо, 90+12), Вірц (Бредлі, 80), Ґакпо (Нгумоха, 90+6), Екітіке (К'єза, 80).

Попередження: Берн, 44, Бруно Гімараес, 48 – Ґравенберх, 8, Конате, 25, Бредлі, 87

Вилучення: Гордон, 45+3

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Ньюкасл – Ліверпуль.