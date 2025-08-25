Сергій Стаднюк

Завершилися останні матчі 1/32 фіналу Кубка України.

Нива Тернопіль упевнено пройшла до наступного раунду, розгромивши Реал Фарму з рахунком 3:0. Перемогу гостям забезпечили точні удари Давидова, Мисика та Бея, який реалізував пенальті.

Лісне продемонструвало свою силу, розбивши Чайку 4:0. У складі команди ексгравців Динамо Гармаша та Рибалки голами відзначилися Калінін, Кобак (з гри та з пенальті), а також Козлов.

Чернігів здобув мінімальну перемогу над Атлетом. Єдиний м’яч забив Шушко, а господарі ускладнили собі завдання після вилучення голкіпера Комаренка, який зіграв рукою за межами штрафного майданчика.

Агробізнес без проблем розібрався з Діназом, також розгромивши суперника. Нижник відкрив рахунок з пенальті, а в другому таймі Богомаз і Лень довершили розгром.

Аматорське Полісся Ставки сенсаційно рознесло лідера однієї з груп професійної Другої ліги Ребел. У складі переможців забивали Максимець, Руденко та Малей, а гості залишилися у меншості після вилучення Капустяна.

Нива, Лісне, Чернігів, Агробізнес і Полісся Ставки вийшли до 1/16 фіналу Кубка України та дізнаються своїх суперників після жеребкування.

Кубок України, 1/32 фіналу

Реал Фарма – Нива Тернопіль 0:3

Голи: Давидов, 61, Мисик, 79, Бей, 82 (пен.)

Чайка – Лісне 0:4

Голи: Калінін, 8, Кобак, 27, 39 (пен.), Козлов, 65

Атлет – Чернігів 0:1

Гол: Шушко, 51

Вилучення: Комаренко, 55 (Атлет)

Діназ – Агробізнес 0:3

Голи: Нижник, 34 (пен.), Богомаз, 56, Лень, 78

Полісся Ставки – Ребел 3:0

Голи: Максимець, 25, Руденко, 64, Малей, 90

Вилучення: Капустян, 61