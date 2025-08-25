Чотири розгроми за день! Полісся сенсаційно вибило киян з Кубка України, команда Рибалки та Гармаша забила 4 м'ячі
Результати останніх матчів 1/32 фіналу
11 хвилин тому
Завершилися останні матчі 1/32 фіналу Кубка України.
Нива Тернопіль упевнено пройшла до наступного раунду, розгромивши Реал Фарму з рахунком 3:0. Перемогу гостям забезпечили точні удари Давидова, Мисика та Бея, який реалізував пенальті.
Лісне продемонструвало свою силу, розбивши Чайку 4:0. У складі команди ексгравців Динамо Гармаша та Рибалки голами відзначилися Калінін, Кобак (з гри та з пенальті), а також Козлов.
Чернігів здобув мінімальну перемогу над Атлетом. Єдиний м’яч забив Шушко, а господарі ускладнили собі завдання після вилучення голкіпера Комаренка, який зіграв рукою за межами штрафного майданчика.
Агробізнес без проблем розібрався з Діназом, також розгромивши суперника. Нижник відкрив рахунок з пенальті, а в другому таймі Богомаз і Лень довершили розгром.
Аматорське Полісся Ставки сенсаційно рознесло лідера однієї з груп професійної Другої ліги Ребел. У складі переможців забивали Максимець, Руденко та Малей, а гості залишилися у меншості після вилучення Капустяна.
Нива, Лісне, Чернігів, Агробізнес і Полісся Ставки вийшли до 1/16 фіналу Кубка України та дізнаються своїх суперників після жеребкування.
Кубок України, 1/32 фіналу
Реал Фарма – Нива Тернопіль 0:3
Голи: Давидов, 61, Мисик, 79, Бей, 82 (пен.)
Чайка – Лісне 0:4
Голи: Калінін, 8, Кобак, 27, 39 (пен.), Козлов, 65
Атлет – Чернігів 0:1
Гол: Шушко, 51
Вилучення: Комаренко, 55 (Атлет)
Діназ – Агробізнес 0:3
Голи: Нижник, 34 (пен.), Богомаз, 56, Лень, 78
Полісся Ставки – Ребел 3:0
Голи: Максимець, 25, Руденко, 64, Малей, 90
Вилучення: Капустян, 61
